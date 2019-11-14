İşte Başkan Erdoğan’ın Trump’a izlettiği Mazlum Kobani videosu (Türkçe Altyazılı) 14.11.2019 16:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump’a PKK/YPG’li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in karıştığı terör eylemlerini gösteren video izletildi. İşte PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu olan ve Türkiye'de katliamlar yapan terörist Mazlum Kobani'nin gerçek yüzünü gösteren o video...