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İşte Azerbaycan halkının 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkındaki fikri!

28 Ocak 2018, Pazar

Bir televizyon kanalı, Azerbaycan sokaklarında vatandaşlara Türkiye Cumhuriyeti'nin başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkındaki fikirlerini sorunca bakın nasıl cevaplar aldı...

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