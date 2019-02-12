İşte askeri helikopterin düşüş anı 12.02.2019 01:04

İstanbul Çekmeköy'ün Kirazlı mahallesinde bir askeri helikopterin site içerisine düştüğü belirtildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çekmeköy'de düşen askeri helikopterde yaralanan 4 askerin şehit olduğunu belirtti. Askeri helikopterin düşüş anı ise, bir cep telefonuna böyle yansıdı. İşte o görüntüler...