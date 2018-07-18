Yol Durumu

İşte Adnan Oktar'ın kaçış planı!

17 Temmuz 2018, Salı

Adnan Oktar'ın kaçmak için 3 farklı plan yaptığı ortaya çıktı. Oktar'ın 300 metrelik gizli yolu aşıp aracına bindiği tespit edildi. İşte Adnan Oktar'ın kaçış planı...

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