Adnan Oktar'ın kaçmak için 3 farklı plan yaptığı ortaya çıktı. Oktar'ın 300 metrelik gizli yolu aşıp aracına bindiği tespit edildi. İşte Adnan Oktar'ın kaçış planı...
İşte Adnan Oktar'ın kaçış planı!17 Temmuz 2018, Salı
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