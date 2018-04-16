İşte A'dan Z'ye Papaz Brunson'un ilişkileri 16 Nisan 2018, Pazartesi

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li din adamı Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içerikleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyaretinde Papaz Brunson'u gündeme getirmiş, ısrarla serbest bırakılıp iade edilmesini istemişti. Öte yandan gün geçtikçe din adamı görünümlü ajan Andrew Craig Brunson'un ilginç bağlantıları da ortaya seriliyor. Brunson kiliseyi ajanlık merkezi olarak mı kullandı, 15 Temmuz ile bağlantısı ne? FETÖ ile nasıl iş birliği yaptı. İşte A'dan Z'ye Papaz Brunson'un ilişkileri...