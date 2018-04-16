İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li din adamı Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içerikleri yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyaretinde Papaz Brunson'u gündeme getirmiş, ısrarla serbest bırakılıp iade edilmesini istemişti. Öte yandan gün geçtikçe din adamı görünümlü ajan Andrew Craig Brunson'un ilginç bağlantıları da ortaya seriliyor. Brunson kiliseyi ajanlık merkezi olarak mı kullandı, 15 Temmuz ile bağlantısı ne? FETÖ ile nasıl iş birliği yaptı. İşte A'dan Z'ye Papaz Brunson'un ilişkileri...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.