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İstanbul İl Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Ziya Bülent Öner yemin edip iş başı yaptı

16.05.2019 15:24

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekliliği istemesi ardından yerine gelecek isim belli olmuştu. İstanbul 16 Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner yemin ederek İl seçim kurulu başkanlığı görevine bugünden itibaren başladı.


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