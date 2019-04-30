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İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

30.04.2019 18:44

Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... 1 Mayıs etkinliği nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler etkinlikler bitene kadar alternatif güzergahları kullanabilecek. Peki, İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı olacak? İşte 1 Mayıs İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar..


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