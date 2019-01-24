Haberler Web TV İstanbul'da vatandaşlara kabus yaşatan hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul'da vatandaşlara kabus yaşatan hırsızlık çetesi çökertildi

24 Ocak 2019, Perşembe

Bir süredir İstanbul'un çeşitli semtlerinde girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon TL'lik altın ve para çalan 10'u kadın toplam 15 kişilik şebeke çökertildi. Şebekedeki erkeklerin kadınları hırsızlık yapacakları semtlere bıraktığı, ardından yakınlardaki AVM'lere çay kahve eşliğinde hırsızlığın bitmesini bekledikleri tespit edildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları