İstanbul’da şok görüntüler! Seyir halindeki motosiklette kız arkadaşının üzerinden atladı 25.06.2019 10:00

İstanbul'da bir trafik magandasının kız arkadaşıyla yaptığı tehlikeli şov bu kadarına da pes dedirtti. Kız arkadaşının kullandığı motosiklette arka tarafta oturan maganda seyir halindeyken sırada kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidona geçti. Hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan magandanın bu anları kameralarca kaydedilirken, şahıs bu anları bir de sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'da seyir halindeki motosiklette kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidonun başına geçen magandanın görüntüleri şoke etti.

KIZ ARKADAŞININ ÜSTÜNDEN ATLADI

Kuzey Marmara Otoyolu Ataşehir Bağlantı Yolu'nda kayda geçen bir görüntü trafik magandalığında gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Kız arkadaşının kullandığı motosiklette arka tarafta oturan maganda hızla giden motosiklette kız arkadaşının üzerinden atladı.

HEM KENDİ CANINI HEM DE KIZ ARKADAŞININ CANINI TEHLİKEYE ATTI

Ardından gidonun başına geçip motosikletin kontrolünü alan maganda hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye attı. O anlar ise kameralarca kaydedildi. Görüntülerde ilk önce şahsın kız arkadaşı motosikleti kullanıyor. Ardından şahıs seyir halindeyken, kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidonun başına geçiyor ve motosikleti kullanmaya başlıyor. Maganda o anları sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.