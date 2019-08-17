İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika açıklaması geldi 17.08.2019 16:06

İstanbul'da kuvvetli yağış hayatı felç etti. Birçok noktada yollarda su baskını yaşandı, araçlar yolda kaldı. Unkapanı'nda altgeçitte bir vatandaşın cansız bedeni bulundu. Üsküdar'da ise Göktürk Caddesi'nde yol çöktü. Eminönü alt geçit tamamen suyla doldu. İstanbul'daki yağışlarla ilgili olarak İBB AKOM'dan açıklama geldi. Açıklamada yağışların akşam 20:00'a kadar devam edeceği belirtildi. Ayrıca ilçelere yağan yağış miktarına ilişkin rapor da paylaşıldı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

TRAFİK KİLİT

İstanbul Üsküdar'daki Göktürk Caddesi'nde şiddetli yağış nedeniyle yol çöktü. Eminönü alt geçit tamamen suyla doldu. Bölgede trafik felç oldu.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'dan İstanbul'da etkili olan sağanak yağışa yönelik yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleri sahada" denildi. Paylaşılan raporda yağışların akşam 20:00'a kadar devam edeceği belirtildi.

EN FAZLA YAĞIŞ FATİH'E DÜŞTÜ

Fatih'te metrekarede ortalama 110 kg, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerine ise metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü.