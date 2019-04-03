İstanbul'da oylar nasıl sayılıyor? İşte o görüntüler... 03.04.2019 19:15

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımlarında tespit edilen usulsüzlükler sonrası yapılan itirazlar sonucu YSK'nın oyların yeniden sayımına karar verdi.

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

İstanbul Bayrampaşa'da yeniden sayılan oyların hakim ve tüm parti temsilcileri huzurunda nasıl sayıldığı ise kameralara böyle yansıdı. AK Parti'nin İstanbul'un bir çok ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından oyların yeniden sayımına başlandı.

İlçe seçim kurulan yapılan itiraz sonrasın Bayrampaşa'da geçersiz oyların yeniden sayım kararı verildi.



Bayrampaşa ilçe seçim kurulunda oylar yeniden sayılmaya başlandı.