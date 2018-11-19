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İstanbul’da “makas” ve “drift” terörü kamerada

19 Kasım 2018, Pazartesi

E-5 Karayolu Kartal mevkiinde lüks otomobilli bir maganda, akan trafikte onlarca aracın arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Aynı maganda Dragos sahil yolunda ise yolun boş olmasını fırsat bilerek dakikalarca “drift” yaptı. O anları kaydettiren maganda bir de sosyal medyadan yayınladı.


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