İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı. İşte Kapalıçarşı'dan görüntüler...
İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı (Video)17.08.2019 13:19
- İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı (Video)
- İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak yağış başladı
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