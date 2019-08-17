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İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı (Video)

17.08.2019 13:19

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı. İşte Kapalıçarşı'dan görüntüler...


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