İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

Fulya’da çalıştığı hastaneden çıktıktan sonra kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına motosikletli çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak başını yere çarpan kadının kafatası kırıldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, kaza sonrası vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı.
İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada15 Ağustos 2018, Çarşamba
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