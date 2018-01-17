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İstanbul'da güpegündüz genç kadını işte böyle kaçırdılar

17 Ocak 2018, Çarşamba
İstanbul Levent'te henüz kimliği bilinmeyen 4 şahıs gündüz vakti taksiye binen bir kadını zorla kaçırdı. Çevredekilerin olaya müdahale etmemesinden de cesaret alan zorbalar; kadını taksiden indirip sürükleyerek siyah camlı bir otomobile bindirdi. İşte o anlar...
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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memo memo

darbeci kenan evrenin anayasasi degismedikce bu olaylari daha cok goruruz

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evet2
hayır0
cevapla 17.01.2018 12:41
Mehdi Mehdi

DEVLET DERHAL HAREKETE GEÇSİN.HER BİRİNE 25 YIL AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI VERİLİR İNŞALLAH.

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evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 11:52
Mehdi Mehdi

BİZ ZALİMLERİ CEHENNEMLERE SÜRECEĞİZ.ALLAH,TAN KORKMAZ,NAMUSSUZ,AHLAKSIZ ,ZALİM ESFELE SAFİLİYNLER.ALLAH LANET ETSİN ZALİMLERE.

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evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 11:50
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