İstanbul'da güpegündüz genç kadını işte böyle kaçırdılar

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İstanbul Levent'te henüz kimliği bilinmeyen 4 şahıs gündüz vakti taksiye binen bir kadını zorla kaçırdı. Çevredekilerin olaya müdahale etmemesinden de cesaret alan zorbalar; kadını taksiden indirip sürükleyerek siyah camlı bir otomobile bindirdi. İşte o anlar...
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darbeci kenan evrenin anayasasi degismedikce bu olaylari daha cok goruruz
DEVLET DERHAL HAREKETE GEÇSİN.HER BİRİNE 25 YIL AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI VERİLİR İNŞALLAH.
BİZ ZALİMLERİ CEHENNEMLERE SÜRECEĞİZ.ALLAH,TAN KORKMAZ,NAMUSSUZ,AHLAKSIZ ,ZALİM ESFELE SAFİLİYNLER.ALLAH LANET ETSİN ZALİMLERE.
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