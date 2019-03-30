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İstanbul'da dehşet! Kadını vurup intihar girişiminde bulundu

30.03.2019 10:33

İstanbul'da Fatma Şengül arkasından gelen Zeynel A. tarafından silahla vuruldu. Saldırgan cadde üzerinde aynı silahla intihar girişiminde bulundu.


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