Bağcılar’da trafikte seyrettiği esnada otobüsü çocuğa kullandıran sürücü, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücüye 343 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul’da çocuğa otobüs kullandıran şoför kamerada30.08.2019 22:22
- İstanbul’da çocuğa otobüs kullandıran şoför kamerada
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