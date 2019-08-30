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İstanbul’da çocuğa otobüs kullandıran şoför kamerada

30.08.2019 22:22

Bağcılar’da trafikte seyrettiği esnada otobüsü çocuğa kullandıran sürücü, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücüye 343 lira idari para cezası kesildi.


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