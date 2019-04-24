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İstanbul'da çamur yağdı!

24.04.2019 10:04

İstanbul'da, etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı oto yıkamacılara yaradı. Sabah uyandıklarında araçlarının tozla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, araçlarını temizletmek için oto yıkamacılara hücum etti.


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