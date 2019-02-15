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İstanbul'da bu sabah! Ortalık savaş alanına döndü

15.02.2019 09:13

Beşiktaş 4.’ünce Levent Metro istasyonu önünde 4 aracın karıştığı trafik kazasında, ilk önce trafik levhasına sonra da park halindeki araçlara çarparak duran otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen bazı vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledikleri kazayı sosyal medya üzerinden canlı yayına alması dikkat çekti.


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