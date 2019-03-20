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İstanbul'da bir rezidansın 9.katından düşen kadın öldü

20.03.2019 09:49

İstanbul Küçükçekmece'de bir rezidansın 9.katından düştüğü iddia edilen bir kadın öldü. İnönü Mahallesi'nde, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın, 14 katlı bir rezidansın 9.katından, binanın zemin katındaki marketin balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


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