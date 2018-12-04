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İstanbul’da asker uğurlamasında “drift” yapıp havaya ateş açtılar!

04 Aralık 2018, Salı

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde asker uğurlayan magandalar, trafiği kestikleri yetmiyormuş gibi bir de havaya ateş açıp trafikte dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Herkesin canını tehlikeye atan magandalar, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı. Polis ekipleri vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.


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