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İstanbul'da alarm verildi! Pilotlar birbirlerini uyarmaya başladı

21.03.2019 12:34

Değişen mevsim ile birlikte göç etmeye başlayan leylekler, hava trafiğini olumsuz etkilemeye başladı. Leyleklerin göçü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda alarm verildi. Pilotlar, leylek sürüleriyle ilgili birbirlerini uyarmaya başladı.


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