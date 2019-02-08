31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, İstanbul Zeytinburnu'nunda vatandaşlara yerel seçimlerle ilgili fikirlerini sordu. Zeytinburnu'nda vatandaşlar oy kullanırken nelere dikkat edecek? Zeytinburnu'nda vatandaşların 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden beklentileri ne? İşte İstanbul Zeytinburnu'nda 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili fikirleri sorulan vatandaşların A Haber mikrofonuna verdikleri o cevaplar...
İstanbul Zeytinburnu'nda vatandaşlardan CHP'ye sert tepki!08.02.2019 18:31
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