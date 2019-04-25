İstanbul seçimine itirazla ilgili son durum ne? YSK'nın masasında hangi itiraz dosyaları var? 25.04.2019 17:26

YSK, AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazlarını görüşmeye devam ediyor. Kurul, son olarak MHP'nin itirazı üzerine Maltepe'deki sandık kurulu üyelerinin kimlerden oluştuğunun araştırılmasına karar verdi. Peki İstanbul seçimine itirazla ilgili son durum ne? Karar ne zaman açıklanacak? YSK'nın masasında hangi itiraz dosyaları var? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak merak edilenleri anlattı...

