Haberler Web TV İstanbul seçimine itirazla ilgili son durum ne? YSK'nın masasında hangi itiraz dosyaları var?

İstanbul seçimine itirazla ilgili son durum ne? YSK'nın masasında hangi itiraz dosyaları var?

25.04.2019 17:26

YSK, AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazlarını görüşmeye devam ediyor. Kurul, son olarak MHP'nin itirazı üzerine Maltepe'deki sandık kurulu üyelerinin kimlerden oluştuğunun araştırılmasına karar verdi. Peki İstanbul seçimine itirazla ilgili son durum ne? Karar ne zaman açıklanacak?  YSK'nın masasında hangi itiraz dosyaları var? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak merak edilenleri anlattı...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları