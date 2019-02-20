İstanbul polisinden 'gizli kamera' operasyonu: 521 parça cihaz ele geçirildi 20.02.2019 12:40

Yurda yasa dışı yollarla sokulan gizli kamera emtiasına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 400 bin lirayı bulan 521 kamera, dinleme cihazı, frekans karıştırıcı cihaz ve takip aletleri ele geçirildi.Yapılan operasyonda kalemden, araba anahtarlığına, gözlükten, sigara küllüğüne, parfüm cihazından, çakmak ve masa radyosuna kadar pek çok emtiaya yerleştirilmiş gizli, kamera bulundu.