İstanbul Kağıthane'deki damat cinayeti kamerada

İstanbul Kağıthane'de damadını öldürerek polise teslim olan şahsın sokak ortasında yaşattığı dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Kağıthane'deki damat cinayeti kamerada15.04.2019 22:37
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