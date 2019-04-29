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İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor! Havadan böyle görüntülendi

29.04.2019 14:09

2016 yılında temeli atılan, İstanbul yeni Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın 1. etabında istasyonlarda gelinen son durum havadan görüntülendi. Metro Hattı'nın 1. etabı 2019 yılında, 2. etabı ise 2021 yılında hizmete sunulacak.


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