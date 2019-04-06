İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi 06.04.2019 11:39

Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunda nihayet sona doğru yaklaşılıyor. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Havalimanı'nın kuşbakışı görüntülerini paylaştı. Yahya Üstün paylaştığı video da şu ifadeleri kullandı: 'Dünyanın en büyüğü derken ciddiyiz. Yüzlerce metre yükseklikte, kamera açılarına dahi sığmayan yeni evimize çok güzel anılar sığdıracağız. Elbette siz değerli misafirlerimizle.'