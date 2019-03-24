İstanbul Havalimanı 3 bin taksici için iş kapısı olacak

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması taksileri de etkileyecek. Atatürk Havalimanı'nda görev yapan 660 taksi, 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınacak. Söz konusu proje vardiyalarla birlikte hesaplandığında 3 bin taksici için de ekmek kapısı olacak. İstanbul Havalimanı'na taşınma sadece havacılıkta sınırlı kalmayacak. Atatürk Havalimanı'nda görev yapan 660 taksi de 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınacak. Bunun yanında projede görev alacak yeni araçlarla birlikte İstanbul Havalimanı'na kayıtlı taksi sayısı bine ulaşacak. Bu araçların 800'ü sarı taksi, 100'ü turkuaz renkli üst segment taksi, 100'ü de vito tarzı lüks taksi şeklinde planlandı. Vardiyalarla birlikte 3 bin taksici ekmek yiyecek.
İstanbul Havalimanı 3 bin taksici için iş kapısı olacak24.03.2019 12:10
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