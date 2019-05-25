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İstanbul Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın! Mahalleliyi sokağa döktü

25.05.2019 06:55

İstanbul Gaziosmanpaşa'da  4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri evi yanan komşularına yardım etmek için sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yanan daire kullanılmaz hale geldi.


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