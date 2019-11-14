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İstanbul Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı

14.11.2019 19:08

İstanbul Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi geriye kayarak direğe çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci hafif yaralandı.


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