İstanbul Eyüpsultan'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi geriye kayarak direğe çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci hafif yaralandı.
İstanbul Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı14.11.2019 19:08
- İstanbul Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı
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