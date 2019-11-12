İstanbul Boğazı’ndaki sis manzarası havadan görüntülendi 12.11.2019 10:14

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. Boğazda sisin oluşturduğu görüntü, İHA tarafından havadan görüntülendi.