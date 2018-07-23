İsrail'de ırkçı grup Filistinli kadına saldırdı 22 Temmuz 2018, Pazar

İsrail’de bir grup ırkçı İsrailli, Filistinli bir kadını arabayla ezmeye çalıştı, ardından da sandalye ile saldırdılar. Savunmasız kadına kalleşçe saldıran gözü dönmüş ırkçı grubun yaptıkları izleyenlerin kanını dondurdu