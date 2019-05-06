İsrail yaptığı suikastin görüntülerini yayınladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas komutanı Hamid Ahmed Abed Khudri'nin "hedefli bir hava saldırısı" ile öldürüldüğü belirtildi. Reuters'a konuşan Filistinli görgü tanıkları da, Khudri'nin arabasına düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdiğini anlattı. İsrail ordusu suikastin görüntülerini yayınladı.
İsrail yaptığı suikastin görüntülerini yayınladı06.05.2019 10:12
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