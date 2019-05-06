Haberler Web TV İsrail yaptığı suikastin görüntülerini yayınladı

İsrail yaptığı suikastin görüntülerini yayınladı

06.05.2019 10:12

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas komutanı Hamid Ahmed Abed Khudri'nin "hedefli bir hava saldırısı" ile öldürüldüğü belirtildi. Reuters'a konuşan Filistinli görgü tanıkları da, Khudri'nin arabasına düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdiğini anlattı. İsrail ordusu suikastin görüntülerini yayınladı.


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