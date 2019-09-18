İsrail polisi katliamda sınır tanımıyor! Savunmasız önce öldürüp... 18.09.2019 14:17

İsrail terörü her geçen gün artıyor. İsrail polisinin Filistinlilere yaptıkları zulümün bir görüntüsü daha çıktı. Sosyal medyada yayılan videoda, İsrail polisinin savunmasız bir kadını acımadan öldürüp, tekmeledikleri görüldü.

İsrail güvenlik güçlerinin masum Filistinlilere yaptığı işkencenin yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde, masum bir kadını öldüren İsrailliler başında bekleyerek yardım almasını da engelliyor.

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yaptığı işkencenin boyutu her geçen gün daha da artıyor.

Batı Şeria'da işgalci güçler, Filistinli masum bir kadını vurdu. Daha sonra kadının başında bekleyen İsrailliler, zavallı kadının ölümünü izleyerek yardım gelmesini de engelledi.

KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

O anlar, olay sırasında orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.