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İsrail jetleri El Aksa televizyonunu vurdu

13 Kasım 2018, Salı

İsrail, Gazze'deki Hamas'a ait "El Aksa" kanalının merkezine hava saldırısı düzenledi.


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