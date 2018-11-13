İsrail jetleri El Aksa televizyonunu vurdu

İsrail, Gazze'deki Hamas'a ait "El Aksa" kanalının merkezine hava saldırısı düzenledi.
İsrail jetleri El Aksa televizyonunu vurdu13 Kasım 2018, Salı
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