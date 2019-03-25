İsrail Filistin'de insanlığı vuruyor! Filistin topraklarını böyle işgal ettiler

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. Filistin'e İsraillerin yerleşmeye başladığı harita. 1947 yılında Henüz İsrail yokken, 1949-1967 yıllarında ise artık İşgalci İsrail Filistin topraklarına yerleşmeye başladı. Ve yıllar geçtikçe Filistin toprakları işgal edilerek ABD'nin de desteğiyle İsrail o topraklara yerleşiyor. İşte bu durumu anlatan harita...
İsrail Filistin'de insanlığı vuruyor! Filistin topraklarını böyle işgal ettiler25.03.2019 20:43
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