İsrail Filistin'de insanlığı vuruyor! Filistin topraklarını böyle işgal ettiler 25.03.2019 20:43

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. Filistin'e İsraillerin yerleşmeye başladığı harita. 1947 yılında Henüz İsrail yokken, 1949-1967 yıllarında ise artık İşgalci İsrail Filistin topraklarına yerleşmeye başladı. Ve yıllar geçtikçe Filistin toprakları işgal edilerek ABD'nin de desteğiyle İsrail o topraklara yerleşiyor. İşte bu durumu anlatan harita...