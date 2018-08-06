İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye yaptırım teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, hafta başından itibaren İran'a yönelik askıya alınan yaptırımların tekrar devreye sokulacağını açıkladı. Pompeo, ABD'nin İran'la masaya oturmaya açık olduğunu ancak bunun için Tahran'ın çok büyük bir politika değişikliğine gitmesi gerektiğini söyledi.
ABD'nin yaptırım açıklamalarına şüphesiz en çok sevinen ise Ortadoğu'da akan kanın baş müsebbibi İsrail'in Başbakanı Netanyahu oldu.
Netanyahu yaptığı açıklamada ABD'ye söz konusu yaptırımlar sebebiyle teşekkürlerini iletirken Avrupa'ya da yaptırımlara dahil olma çağrısında bulundu.
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye yaptırım teşekkürü06 Ağustos 2018, Pazartesi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, hafta başından itibaren İran'a yönelik askıya alınan yaptırımların tekrar devreye sokulacağını açıkladı. Pompeo, ABD'nin İran'la masaya oturmaya açık olduğunu ancak bunun için Tahran'ın çok büyük bir politika değişikliğine gitmesi gerektiğini söyledi.
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