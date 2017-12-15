İsrail askerlerinin Filistinli protestocuyu vurma anı kamerada!
15 Aralık 2017, Cuma
Canlı yayında Filistinli bir protestocu İsrail askerleri tarafından vuruldu. Vurulan protestocu ambulansa bindirildi ancak İsrail askerleri ambulansın hastayı götürmesine izin vermediler. İsrail askerleri vurulan askeri teslim almak isterken protestocular yaralıyı teslim etmemesi üzerine şiddetli çatışmalar uzun süre devam etti.
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