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İsmail Küçükkaya ifade veriyor

18 Ekim 2017, Çarşamba
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya hakkındaki sözleri sebebiyle soruşturma başlatılan Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ifade veriyor.
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Anadolu Anadolu

Hak ettigi cezayi alir insaAllah.

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cevapla 18.10.2017 12:02
EGEMEN EGEMEN

BUNLAR SÖZDE BASIN MENSUBU..HEPSİ AJAN..

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cevapla 18.10.2017 11:55
muratt_799 muratt_799

çaycıdan spiker olursa olacağı budur..

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cevapla 18.10.2017 11:10
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