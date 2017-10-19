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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya hakkındaki sözleri sebebiyle soruşturma başlatılan Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ifade veriyor.
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Hak ettigi cezayi alir insaAllah.
BUNLAR SÖZDE BASIN MENSUBU..HEPSİ AJAN..
çaycıdan spiker olursa olacağı budur..
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