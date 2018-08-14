İşitme engellilerden dolara tepki videosu

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği, doların yükselmesine sessiz kalmayarak bir video hazırlayarak tepki gösterdi. İşitme engelli üç kişi kamera karşısına geçerek işaret dilinde yüreklerinin vatan için attığını vurgulayarak, yaşanılanlara duyarsız kalmadıklarını söyledi.
İşitme engellilerden dolara tepki videosu14 Ağustos 2018, Salı
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