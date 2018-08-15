İş dünyasından ortak deklarasyon 15 Ağustos 2018, Çarşamba

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşa karşılık iş dünyası bugün ortak bir deklarasyon açıkladı. Ankara'da ASO Başkanı'nın yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi kırılgan bir dönemden geçiyor. Yaşamış olduğumuz gelişmeler küresel, ekonomik, ticaret ve siyasi savaşların Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz yansımalarıdır. Şunun bilinmesi gerekir ki aziz milletimizin vatan sevgisi ekonomik saldırılarla dize getirilemez getirilemeyecektir de. Birlik ve beraberliğin sağlanması Türkiye'nin kolay bir şekilde bu süreci aşmasını sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.