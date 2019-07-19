İran'dan Trump'ın İHA açıklamasına yanıt! 'ABD kendi füzesiyle kendi İHA'sını vurdu' 19.07.2019 10:56

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü açıklamasına ilişkin, ''Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok.'' dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğüne ilişkin açıklamasını yalanlayarak, ABD'nin kendisine ait bir İHA'yı yanlışlıkla düşürmüş olabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü açıklamasına ilişkin, ''Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok.'' dedi.

Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi öncesi BM Genel Merkezi'nde Trump'ın söz konusu açıklamasına ilişkin gazetecilere kısa bir değerlendirme yaptı.

Cevad Zarif, ''Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok.'' dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, Trump'ın söz konusu açıklamasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Arakçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hürmüz Boğazı'nda ya da başka bir yerde hiçbir İHA kaybetmedik. USS Boxer'ın kendi İHA'sını yanlışlıkla düşürmüş olabileceğinden endişeliyim." dedi.

Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti.

Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetmişti.