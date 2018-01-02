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İran'da küresel güçlerin kirli planı

02 Ocak 2018, Salı
İran'da başlayan sokak olaylarına ilişkin açıklama yapan Amerika ve İsrail, gösterilerin hak olduğunu ve eylemcilere destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Amerika ve İsrail'den gelen bu destek açıklamalarından sonra sokaklarda çıkan eylemlerin şiddeti daha da yükseldi.
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