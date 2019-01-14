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İran'da kargo uçağı düştü

14 Ocak 2019, Pazartesi

Son dakika... İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında bir kargo uçağı düştü. İran medyası, uçakta 10 mürettebatın bulunduğunu duyurdu.


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