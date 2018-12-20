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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'da

20 Aralık 2018, Perşembe

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'da resmi tören ile karşılandı.


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