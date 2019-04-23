Bursa'da geçen ocak ayında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla tutuklanan, ayrıca İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle arandıkları tespit edilen Houda Z., Malika B. ve Fatıha T., hakim karşısına çıktı. Fransa vatandaşı 3 kadın ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İnterpol tarafından aranan 3 kadın hakkında sürpriz karar!23.04.2019 14:51
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