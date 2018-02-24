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İnsansız tank projesi Fatih Portakal'a battı

23 Şubat 2018, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve savunma sanayisinin yeni hedefi olarak açıkladığı "İnsansız tank projesi" Fatih Portakal'ı rahatsız etti.
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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dadasim dadasim

tek gerçek var oda bu yaz sizin için sıcak geçecek hainler.

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evet1
hayır0
cevapla 23.02.2018 15:30
BOZKURT BOZKURT

GERÇEK OLAN TEK ŞEY VAR ODA SEN BU MİLLETTEN DEĞİLSİN SAYIN PORTAKAL

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 23.02.2018 12:16
ANADOLU İSLAM DEVLETİ VATANDAŞI ANADOLU İSLAM DEVLETİ VATANDAŞI

HOOOOOOOOOOŞT SİYONİST BESLEMESİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.02.2018 11:41
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