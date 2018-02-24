İnsansız tank projesi Fatih Portakal'a battı

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kalan karakter 1000
tek gerçek var oda bu yaz sizin için sıcak geçecek hainler.
GERÇEK OLAN TEK ŞEY VAR ODA SEN BU MİLLETTEN DEĞİLSİN SAYIN PORTAKAL
HOOOOOOOOOOŞT SİYONİST BESLEMESİ
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