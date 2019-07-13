İngiltere polisinden skandal müdahale! Engelli Müslüman adam ailesinin önünde darp edildi 13.07.2019 23:33

Batı’da Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılara her geçen gün yenisi ekleniyor. Son ırkçı saldırının adresi İngiltere oldu. İngiliz polisi, Müslüman bir erkeği, üstelik engelli olduğunu bile bile ailesinin önünde önce darp etti, Ardından da gözaltına aldı. İngiliz polisinin şiddeti büyük tepkiye neden oldu. İşte o skandal görüntüler…