İngiltere'den İşçi Partili İngiliz vekiller Maurice Glasman ve Lloyd Russell-Moyle, Suriye'de terör örgütü YPG kontrolündeki Kamışlı'ya giderek terör örgütü temsilcileriyle bir araya geldi, 'dayanışma sözü' verdi.
İngiliz vekiller ile YPG aras��nda skandal görüşme04 Nisan 2018, Çarşamba
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Ingilizlerdegilmi orta doguyu somuren yuzyillardirkendi koyduklari dikta yonetimlerle dumeni kaybettiler simdi kor ve deli hareket ediyorlar artik ortadogudan onlara ekmek cikmaz kokusmus zihniyet son kozlarini oynuyor caresiz osmanlinin kucagina oturacaklar e devran doner sap doner misali butun avrupa turkiyeye muhtac ve oyle yazilmis
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