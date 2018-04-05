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İngiliz vekiller ile YPG aras��nda skandal görüşme

04 Nisan 2018, Çarşamba

İngiltere'den İşçi Partili İngiliz vekiller Maurice Glasman ve Lloyd Russell-Moyle, Suriye'de terör örgütü YPG kontrolündeki Kamışlı'ya giderek terör örgütü temsilcileriyle bir araya geldi, 'dayanışma sözü' verdi.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Dostum Dostum

Ingilizlerdegilmi orta doguyu somuren yuzyillardirkendi koyduklari dikta yonetimlerle dumeni kaybettiler simdi kor ve deli hareket ediyorlar artik ortadogudan onlara ekmek cikmaz kokusmus zihniyet son kozlarini oynuyor caresiz osmanlinin kucagina oturacaklar e devran doner sap doner misali butun avrupa turkiyeye muhtac ve oyle yazilmis

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.04.2018 14:52
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